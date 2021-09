Unimed faz cirurgia cardíaca inédita no Amapá

O procedimento, chamado de Ablação de Fibrilação Atrial, ocorreu no último dia 1º, no Centro de Cardiologia e Diagnóstico por Imagem da Operadora, em Macapá.

A Unimed Fama marcou um grande avanço na medicina do Amapá. A Operadora anunciou, nesta quarta-feira (8), o sucesso de uma cirurgia realizada pela primeira vez no estado para tratar de uma arritmia cardíaca muito específica.

O procedimento, chamado de Ablação de Fibrilação Atrial (FA), ocorreu no último dia 1º, no Centro de Cardiologia e Diagnóstico por Imagem (CCDI), em Macapá.

A Fibrilação Atrial é uma arritmia com características muito particulares e diferentes das demais arritmias. É responsável pela grande maioria dos Acidentes Vasculares Cerebrais Isquêmicos (AVC) e insuficiências cardíacas.

Devido à complexidade e gravidade da doença, o procedimento é realizado apenas em centros médicos altamente especializados e preparados. No Brasil, são poucos os locais com condições e estrutura para executar a Ablação de FA.

A ablação é realizada por meio de cateteres, sem a necessidade de abertura do tórax para acesso ao coração, possibilitando ao paciente uma rápida recuperação. Para sua realização, a estrutura do laboratório de eletrofisiologia deve ser diferenciada.

Uma série de equipamentos adicionais de última geração permite o mapeamento apurado dos focos da arritmia e técnicas especiais de punção permitem que os cateteres cheguem dentro do átrio esquerdo. Em condições normais, chegar até o átrio esquerdo é bastante difícil, mas com profissionais capacitados e boa infraestrutura é possível realizar com facilidade e muita segurança o trabalho.

Em Macapá, a intervenção médica foi realizada por uma das equipes de profissionais mais conceituadas do país, liderada pelo médico Tarcísio Vasconcelos, doutor em Cardiologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) e Especialista em Eletrofisiologia Cardíaca pela Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (SOBRAC).

Para o presidente da Unimed Fama, o médico Emanoel Licarião a realização do procedimento no CCDI de Macapá, marca um novo tempo para a medicina no Amapá e consolida o avanço da Operadora como referência no sistema de saúde da Região Norte.

O Centro de Cardiologia conta com serviço de hemodinâmica, tomografia computadorizada, RX digital, ultrassonografia, endoscopia digestiva, exames cardiológicos, consultas com médicos especialistas, entre outros serviços.

Localizado na Rua Rio Xingu, nº 07, no Perpétuo Socorro, Macapá-AP, o serviço está funcionando em horário das 8h às 18h, de segunda a sexta. Contato pelo telefone 96 3224-3586.