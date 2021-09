Urina preta: Após queda nas vendas, SVS tranquiliza população

Feirantes registraram queda de 70% nas vendas

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O superintendente de Vigilância em Saúde do Amapá, Dorinaldo Malafaia, visitou feiras da capital amapaense, neste domingo (12), para conversar com feirantes e consumidores após relato de queda na venda de peixes. A diminuição do movimento foi abrupta, e pode chegar a 70%, desde que as primeiras informações e boatos acerca da síndrome de Haff, a doença da urina preta, começaram a circular, na semana passada.

O superintendente gravou um vídeo ao lado da presidente da associação de feirantes da “Feira da 13”, no bairro Novo Buritizal, na zona sul de Macapá.

“Nós vamos consumir hoje esse peixe, exatamente para deixar claro para as pessoas que nós não temos nenhum problema com nosso pescado”, declarou Malafaia em trecho do vídeo.

Diminuição nas vendas

A presidente da associação de feirantes da 13, Diva Oliveira, de 34 anos, confirmou a grande diminuição nas vendas.

“Cerca de 70% de diminuição, em relação a todos os peixes, mas especialmente a Pirapitinga e o Tambaqui, mas eu quero dizer para a população que nosso peixe no Amapá é 90% de viveiro. O peixe está bom para o consumo, podem vir como sempre foi: vamos tratar na sua frente e mostrar a qualidade do nosso produto”, convidou Diva.

A SVS esclareceu que não há nenhum caso da síndrome de Haff sob investigação no Amapá e que as autoridades estão atentas no desenvolvimento dos casos, ainda bem pequenos, no Estado vizinho do Pará.