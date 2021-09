Os integrantes da Expedição Pedro Teixeira passaram um mês na bela comunidade repleta de belas praias do Rio Arapiruns

No interior do Pará a caminho do estado do Amazonas, a Expedição Pedro Teixeira, que partiu de Macapá sob comando do jornalista Olímpio Guarany, chega a um paraíso escondido, Urucureá, onde fica uma comunidade tradicional às margens do belo Rio Arapiuns. Nessa localidade, artesãs usam a palha do tucumã para fabricar obras de arte do artesanato. Durante um mês, a expedição conviveu com os ribeirinhos, partilhando dos costumes e belas praias. Assista.