Vacinação chega para adolescentes de 14 anos em Macapá

Também nesta quarta-feira (1) serão atendidas pessoas no prazo para recebimento de 2ª dose e gestantes.

Nesta quarta-feira, 1º de setembro, em Macapá, começa a vacinação para jovens de 14 anos completos. Primeiramente serão atendidos os adolescentes com esta idade nascidos entre 1º de janeiro e 30 de abril. Na quinta-feira (2), os que fazem aniversário entre 1º de maio e 31 de agosto. Na sexta-feira (3), os nascidos entre 1º de setembro e 31 de dezembro.

As ações também vão contemplar a aplicação de 2ª dose das vacinas Astrazeneca, Pfizer e Coronavac e 1ª dose para gestantes.

Todos os públicos devem apresentar originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação. No caso da 2ª dose, a carteira precisa conter a indicação do primeiro recebimento.

Os menores de idade devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis e apresentar o CPF.

D1 14 anos

9h às 15h

Unifap

UEAP

IFAP

Unidade Covid Santa Inês

Amapá Garden Shopping.

D2 CoronaVac

8h às 13h

UBS Cidade Nova

UBS Álvaro Corrêa

UBS Raul Matte

UBS Pantanal

9h às 15h

Quadra da Igreja Jesus de Nazaré.

D2 de Pfizer (antecipação)

Com data de recebimento até 10 de setembro:

8h às 13h

UBS Pacoval

UBS Pedrinhas

UBS Raimundo Hozanan

UBS Marabaixo

UBS Rosa Moita

UBS São Pedro

D2 de Astrazeneca (antecipação)

Com data de recebimento até 10 de setembro:

9h às 15h

Quadra da Igreja Jesus de Nazaré

Drive-thru Estádio Zerão

Drive-thru Rodovia do Curiaú

Drive-thru Floriano Peixoto

Drive-thru Marabaixo.

Gestantes

8h às 13h

UBS Leozildo Fontoura

UBS Novo Horizonte.