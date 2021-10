9 filhotes resgatados por dono de padaria estão para adoção

Filhotes estavam abandonados dentro de uma caixa de papelão no Bairro Congós, zona sul de Macapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O dono de padaria Lázaro Lima, de 32 anos, que tem o costume de alimentar cães de rua que perambulam em frente ao seu estabelecimento, resgatou, após abandono em frente à sua padaria no Bairro Congós, nove cães filhotes que estavam dentro de uma caixa.

Apesar de ter considerado a atitude de quem os deixou lá equivocada, ele tenta ver uma boa intenção na ação, pois a pessoa estava certa de que Lázaro não deixaria os animais ao relento. E não deixou.

A superpopulação de cães e gatos na cidade ocasiona situações como essa, que acabam empurrando para pessoas comuns e protetores de animais a responsabilidade por criadores desatentos e por políticas públicas insuficientes para dar conta de um problema que é de saúde pública e também de compaixão.

Mas, sem reclamar, e atendendo ao chamado que acredita ter sido feito, o homem desocupou a pequena piscina de plástico das filhas para dar guarida provisória aos nove cãezinhos.

Além disso, entrou em contato com autoridades – que não lhe responderam – e, em seguida, com o ex-vereador Victor Hugo, conhecido por realizar ações em prol da causa animal.

“Eles me veem dando comida para os cachorros, tem uma cachorrinha que fica direto aqui na porta da padaria e eu dou salgado a ela. De manhã cedo, ela está, e agora, ela está aqui de novo. Acho que o pessoal viu, e por isso colocaram os filhotes aí”, declarou Lázaro.

Segundo Victor Hugo, Lázaro faz jus ao nome do santo padroeiro dos animais e ele não negou apoio como pode.

Com 32 animais em casa, Lázaro ficou com um dos cães e Victor Hugo recebeu os outros oito em sua casa, para ele cuidar dos animais, junto com sua mãe e irmã, enquanto conseguem pessoas dispostas a adotá-los.

São oito cães que já comem ração, passaram por veterinário e agora esperam um novo lar. Quem quiser ajudar na adoção pode entrar em contato com Victor Hugo pelo telefone (96) 98102-8081.