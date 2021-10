Vamos analisar hoje o capítulo 5 de Efésios

Bom dia! Como cristãos, somos convocados a nos comportar no mesmo padrão de perdão e amor que Jesus demonstrou. Somos convidados a imitar ao Mestre, especialmente no amor ao próximo. Ouça a análise do capítulo 5 de Efésios com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.