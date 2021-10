Chegamos ao fim da carta de Paulo aos Gálatas

Compartilhamentos

Bom dia! No capítulo 6 de Gálatas, Paulo encerra a carta e ensina sobre a ‘lei da semeadura’ e como os cristãos devem procurar ajudar uns aos outros. O Senhor sonda os nossos corações, por isso a nova vida deve estar nivelada com a nossa fé. Ouça análise com o pastor Josué de Almeida e tenha uma ótima quarta-feira (13).