No capítulo 2 de Filipenses, Paulo fala da paciência, uns com os outros

Compartilhamentos

Bom dia! Jesus é Deus, e mesmo assim se submeteu aos sofrimentos de um homem. No capítulo 2 de Filipenses, o apóstolo Paulo convoca aqueles cristãos e viver em união em torno dessa salvação, por isso devem ser pacientes, uns com os outros. Ouça a análise com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima quinta-feira (21).