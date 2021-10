Qual é o verdadeiro papel da igreja? Veja as provas de que Deus se preocupa em salvar a todos os povos

Bom dia! Desde os tempos antigos, Deus tem manifestado seu cuidado com a raça caída, e é possível ver vários exemplos da preocupação do Senhor com todos os povos que estavam distantes dele. No capítulo 3 de Efésio, Paulo ensina qual é o papel da igreja. Ouça a análise e tenha um ótimo sábado (16).