Acácio pede a suspensão do Enade

Para o deputado, o exame que avalia concluintes de ensino superior produziria resultados injustos e afetaria a liberação de recursos

Compartilhamentos

O deputado federal Acácio Favacho (Pros-AP) pediu ao Ministério da Educação a suspensão, ou prorrogação, do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), edição 2021. Ofício com a solicitação foi protocolado no último dia 21 (quinta-feira).

O Enade foi criado em 2004, pelo governo federal, para avaliar o rendimento dos estudantes que estão na reta final da graduação em instituições públicas e privadas do ensino superior.

Para o parlamentar, a pandemia de covid-19 afetou o aprendizado em todos os níveis de ensino, e o Enade, neste momento, produziria resultados injustos.

“Podem impossibilitar que diversas instituições de ensino superior do Brasil recebam recursos para melhoria da qualidade de ensino, expansão estrutural, financiamentos. Não concordamos com isso, é injusto”, defendeu o parlamentar.