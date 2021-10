Advogada com câncer irá compartilhar sua batalha em live

Funcionária da Justiça Federal no Amapá, Patrícia Coelho resolveu fazer uma transmissão para contar sua história, e, quem sabe, ajudar outras mulheres em situações similares.

A advogada Patrícia Coelho, de 35 anos, percebeu, no dia 1º de janeiro de 2021, uma bolinha em seu seio direito. De lá para cá, já passou por duas cirurgias, está nas sessões de quimioterapia e encara a batalha sem sensacionalismos, com a seriedade e a serenidade que o enfrentamento ao câncer deve ter.

Comunicativa e se deparando com diversas questões sobre os – ainda incipientes – direitos das mulheres com câncer, resolveu fazer uma live para contar sua história, reflexões e, quem sabe, ajudar outras mulheres que estejam em se vendo em situações similares.

Ao Portal SelesNafes.com, a funcionária da Justiça Federal adiantou alguns pontos de sua caminhada até aqui e algumas das medidas que tem tomado.

O diagnóstico

Após sentir o caroço pela primeira vez, Patrícia não deu muita importância. Ainda assim, contou aos amigos, que foram fundamentais nesse processo e insistiram que a jovem investigasse. Foram eles, mais especificamente Lola, que marcou a primeira consulta de Patrícia com o mastologista.

Desde as primeiras consultas, parecia ser algo sério. Nos exames todos, a chance de malignidade era razoável. A ultrassonografia que fez, apontou para isso. Com um resultado de biópsia inconclusivo, foi necessário fazer outro tipo de exame, inexistente em Macapá, e apenas em março, com a chegada do resultado dos exames de São Paulo, é que Patrícia recebeu o diagnóstico de câncer de mama.

“Eu não sei se essa minha tranquilidade era uma tranquilidade real ou se eu estava totalmente imersa em outros problemas, mas, enfim, a questão da saúde eu fui tratando, mas sem me desesperar”, contou a advogada.

O mundo do câncer

A partir daí, a curiosa e estudiosa Patrícia, começou a pesquisar o assunto.

“Foi quando eu comecei a visualizar esse mundo do câncer mamário, porque a gente pensa que é só um tipo de câncer, quando não, são vários, e é muito importante saber qual é o seu tipo”.

Em julho, um quadrante da mama direita foi retirado na operação, o tumor e uma parte saudável do seio. Infelizmente, apenas a cirurgia não resolveu a questão.

Patrícia também realizou um procedimento estético, aproveitando a cirurgia da retirada de tumor. Mas começou a sentir um desconforto pós-operatório e investigando as causas recebeu um exame com a má notícia de que o câncer tinha chegados aos linfonodos axilares, primeiro ponto onde o corpo tenta parar o câncer, para que não se espalhe. São os chamados linfonodos sentinelas.

Em agosto, fez uma segunda cirurgia para realizar um esvaziamento axilar.

Hoje Patrícia está indo para a terceira sessão de quimioterapia, perdeu os cabelos – como é comum nestes casos – e encerrando este processo terá que fazer radioterapia.

Será o momento em que terá que sair do Amapá, e reclama que terá que mudar sua rotina e irá pautar em sua live, o que chama de absurdo, o fato de que o Estado seja uma das duas unidades da federação onde não há esse tipo de tratamento. Após a radioterapia irá fazer novos exames e começar tratamento hormonal.

Sempre com serenidade, Patrícia vai dividir sua experiência com todos que queiram. Afastada do trabalho, tem buscado cuidar de si e resolveu também não deixar de viver e olhar mais para a sua saúde.

“Esse cuidar de mim está me deixando mais forte. E eu estou me achando não apenas mais forte fisicamente, mas psicologicamente e emocionalmente. É uma contradição? É, mas é um fato”, contou Patrícia Coelho.

Isso se reflete, por exemplo, na sua relação com a perda dos cabelos. Ao invés de sofrer, resolveu utilizar todos os cabelos que sempre teve vontade e está se divertindo com isso. Através de produtos que pesquisou, vai dos ondulados aos cabelos mais curtos e está gostando da experiência.

A live será realiza nesta quinta-feira (28), às 18h, e transmitida através do Instagram do oncologista Dr. John Luiz (@dr.johnluiz), que também participará da transmissão.