Agricultores recebem quase R$ 1 mi para impulsionar produção

Investimento é do Governo do Amapá. Cheques foram entregues à 120 agricultores selecionados no edital do PPI Safra 2021/2022.

O casal Pedro Gomes, de 60 anos, e Maria do Socorro Silva Santos, de 50, desejava, há tempos, expandir a plantação de mandioca e diversificar para outras culturas, como cupuaçu e açaí. Mas a dificuldade do capital de investimento sempre impediu.

Contudo, a associação a qual pertencem foi selecionada na chamada pública do Programa de Produção Integrada (PPI), que vai injetar R$ 11 milhões para impulsionar a produção de alimentos da safra 2021/2022.

Pedro e Maria estão entre os 120 agricultores contemplados nesta primeira etapa da chamada pública, que entregou, neste fim de semana, quase R$ 1 milhão (R$ R$ 993.610,00) para os produtores investirem em maquinário e outros insumos.

“É um incentivo para o agricultor. Estávamos trabalhando com dificuldade e agora vamos poder investir mais em máquina, calcário e adubo. Isso vai ampliar o nosso trabalho”, disse Maria do Socorro.

Outro trabalhador que sonha em expandir os negócios é o Isaac Lima, de 31 anos, da comunidade de Inajá do Piririm. De uma família que atua com manejo de hortaliças há várias gerações, o agricultor relata que enfrentava dificuldades para manter a produção.

“Esse convênio vai possibilitar que o agricultor produza, de fato. Hoje, nós temos a terra, mas não temos condições de produzir. Muitas vezes temos que tirar recurso que era para o alimento da nossa família para poder investir”, relatou Lima.

A cerimônia de entrega desses cheques ocorreu no sábado (2), em Itaubal do Piririm, na região leste do estado, a 110 km de Macapá. Lá, o governador Waldez Góes (PDT) explicou que o edital do PPI é pautado na organização dos trabalhadores e na introdução e inovação de tecnologias que melhorem a eficiência produtiva com baixo impacto ambiental, bem como, na qualificação tecnológica dos envolvidos no processo.

“Os agricultores que receberam o recurso do governo não precisarão reembolsar os valores repassados. Esse benefício é garantido por lei, de minha autoria, no qual eu sou o autor, quando era deputado federal, há 27 anos”, explicou o governador.

Foram contempladas comunidades de Itaubal, São Sebastião, Salamito do Pacuí, Tracajatuba II e São Raimundo do Pacuí. As associações que atuam com manejo de mandiocultura receberam R$ 145.600 e cada uma atende 20 agricultores.

A associação de Inajá do Piririm, que atua com hortaliças agroecológica, recebeu o valor de R$ 265.210,00. São beneficiados também 20 agricultores.

Nesta chamada, o PPI atendeu os arranjos produtivos nas áreas da mandiocultura, manejo de açaizais nativos, recria de camarão regional, fruticultura irrigada e pré-irrigada, produção de hortaliças convencional e agroecológica, bananicultura e piscicultura em taque rede, sendo dois para criação de alevinos.

“O impacto do investimento será muito forte nas comunidades. Quem ganha com tudo isso é agricultura familiar. Esses programas são voltados para dar melhores condições de trabalho para as comunidades”, disse o secretário de Estado do Desenvolvimento Rural, Janer Gazel.