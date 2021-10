Água salgada invade o Amazonas e afeta o Bailique

Arquipélago, que é distrito de Macapá, está com fornecimento de água doce para o consumo afetado.

Compartilhamentos

Comunidades ribeirinhas do Arquipélago do Bailique, Distrito de Macapá, estão sofrendo com o avanço do Oceano Atlântico sobre o Rio Amazonas, que tem comprometido o fornecimento de água tratada por causa da salinidade.

A Prefeitura de Macapá definiu, nesta quarta-feira (13), medidas emergenciais para o atendimento da população afetada e para amenizar os efeitos do fenômeno.

A primeira delas é o transporte de água doce e mineral para as comunidades do distrito, onde só é possível chegar com transportes fluviais ou de helicóptero.

Inicialmente serão levados 10 mil fardos de água mineral pelas secretarias municipais de Mobilização Popular e Assistência Social. Esse quantitativo corresponde a 90 mil litros de água boa para o consumo.

O prefeito Antônio Furlan disse ainda que nas próximas 24h assinará um decreto que norteará o grupo de trabalho formado por órgãos do município e estado.

“É nossa responsabilidade prestar assistência neste momento aos munícipes que moram no Bailique e sofrem sem água própria para consumo. As medidas agora são emergenciais, mas já estamos articulando e estudando formas de trabalho que atendam essas comunidades a longo prazo”, ressaltou o prefeito Dr. Furlan.