Amapá adere a acordos de bioeconomia e combate ao desmatamento

Waldez Góes assinou Termos de Cooperação durante Fórum de Governadores da Amazônia Legal, em Belém do Pará.

O Amapá aderiu a Acordos de Cooperação Técnica internacionais e no âmbito do bloco amazônico para implementar no estado ações incentivo à bioeconomia, combate ao desmatamento e conservação ambiental nos próximos anos.

A adesão aconteceu nesta segunda-feira (18), durante o 24º Fórum de Governadores da Amazônia Legal, que ocorre em Belém (PA), e reúne líderes de nove estados.

Ao assinar um dos acordos, o governador do Amapá, Waldez Góes (PDT), frisou que a bioeconomia já é uma realidade no estado.

A cooperação assinada por ele, prevê a destinação de recursos para as cadeias produtivas e tecnologias para criar produtos e serviços com foco no consumo racional e equilibrado dos recursos naturais para a produção de vacinas, biocombustíveis, alimentos, entre outros.

“Pactuar a cooperação para incentivo da bioeconomia é mais um gesto que demonstra o compromisso do Governo do Amapá com o uso sustentável das nossas riquezas ambientais”, disse Góes ao assinar.

Outro documento assinado pelos líderes da Amazônia Legal foi o memorando de Entendimento à Cooperação Alemã-GIZ e Emergente/LEAF Coalition, coalizão que reúne Estados Unidos, Reino Unido e Noruega com foco em oferecer financiamentos para projetos de combate ao desmatamento e conservação ambiental.

A assinatura da cooperação com as instituições deve ocorrer durante a Conferência das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas (COP-26), que acontece em novembro, na Escócia.