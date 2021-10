Amapá faz Dia D com 14 tipos de vacina para crianças e adolescentes

Meta da ação é atender cerca de quatro mil pessoas de 0 a 15 anos na capital do Amapá e ampliar a atualização das cadernetas em todo o Estado.

Estado e Municípios realizam neste sábado (16) o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação, coordenada pelo Ministério da Saúde, para as crianças e adolescentes na faixa etária de 0 a 15 anos.

A ação irá disponibilizar 14 tipos de vacinas em todos os 16 municípios. Na capital, Macapá, haverá 17 pontos de imunização do município e um do Governo do Amapá.

Segundo a coordenadora estadual de imunológicos, Andréa Marvão, foram distribuídas doses extras de todas as vacinas em todo o Estado.

“Amanhã, dia 16, é o dia D de imunização e os dezesseis municípios já estão abastecidos com doses extras de vacinas, nós mandamos uma cota a mais de cada imunizante que contempla o calendário da criança e também do adolescente, para que se possa fazer a atualização das cadernetas e melhorar as coberturas vacinais”, declarou Andréa Marvão.

Para receber o imunizante as crianças e adolescentes precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis e apresentar documento de identificação, carteira de vacina e cartão do SUS.

As vacinas

Serão disponibilizados os seguintes imunizantes: DTP e pentavalente, BCG, vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) e varicela (SCRV), vacina contra poliomielite, hepatite A, hepatite B, febre amarela, HPV (Papilomavírus humano), rotavírus humano G1P1, Pneumo 10 valente, meningos C e ACWY.

Pontos de vacinação em Macapá

8h às 17h

UBS Brasil Novo

UBS Marabaixo

UBS Perpétuo Socorro

UBS Pedro Barros

UBS São Pedro

UBS Pedrinhas

UBS Raimundo Hozanan

UBS Congós

UBS Rosa Moita

UBS BR-210,

UBS Novo Horizonte

UBS Marcelo Cândia

UBS Pacoval

UBS Cidade Nova

UBS Padre Raul Matte

UBS Leozildo Fontoura.

Parque do Forte

Escola Maria Neusa do Carmo.