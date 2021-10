Amapá prorroga inscrições de programa que financia novos negócios

Novo prazo encerra no dia 31 deste mês. Inciativa do Estado financia novos negócios e fortalece o empreendedorismo.

Mais um prazo foi dado pra quem sonha em ter o próprio negócio. O Governo do Estado adiou a data final para inscrições do programa Minha Primeira Empresa, que incentiva e financia a abertura de novos negócios no Amapá.

As inscrições encerrariam neste domingo (24), mas agora prosseguem por mais uma semana e a nova data limite é 31 de outubro.

São 100 vagas disponibilizadas para os setores do comércio (40 vagas), indústria (25 vagas) e serviços (35 vagas).

Os interessados podem se inscrever pelo site processoseletivo.ap.gov.br. Para validar a inscrição, é necessário enviar a documentação exigida para um dos e-mails oficiais: [email protected] ou [email protected].

Os documentos que devem ser enviados são: cópia digitalizada do comprovante de inscrição, RG, CPF e comprovante de residência. Aos candidatos que optarem por concorrer às vagas de cotas, o processo exige a comprovação, de acordo com a opção escolhida, por meio do CadÚnico, laudo médico ou da autodeclaração de identidade étnico-racial.