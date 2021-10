Anulada a prova do concurso para sargentos do Corpo de Bombeiros

No ato de anulação da prova, comandante cita recomendação do MP

Por SELES NAFES

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Amapá, coronel Wagner Coelho Pereira, anulou a prova do concurso para sargentos da corporação, realizada no dia 27 de junho A decisão consta no boletim geral 200/21, publicado no início da noite desta segunda-feira (25).

No boletim, o comandante cita a recomendação do Ministério Público que pediu a anulação da prova depois que a Polícia Civil indiciou uma cabo de 32 anos por fraude.

A militar, que não teve o nome divulgado, teria revelado a outros candidatos, no dia da prova, que já sabia algumas respostas em questões de cálculo. Segundo a polícia, a candidata teria respondido corretamente sem usar o caderno de prova, o que confirmaria que ela teve acesso antecipadamente a pelo menos uma das respostas da parte de cálculos.

No total, quase 500 candidatos se inscreveram para as 79 vagas de sargento do Corpo de Bombeiros. Ontem (24) e hoje, os candidatos pediram publicamente que o resultado da prova não fosse anulado e que apenas a militar fosse eliminada do concurso.

O comandante Wagner Coelho disse que vai discutir com a reitoria da Universidade Estadual do Amapá (Uepa) uma nova data para nova prova.