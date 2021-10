Ao se despedir da filha, detento é executado

De acordo com a PM, Arilan Façanha, de 27 anos, estava esperando um carro para voltar ao Iapen, onde cumpria pena em regime semiaberto

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um homem que respondia pelo crime de tráfico de drogas e que estava no regime semiaberto foi assassinado, no início da noite desta sexta-feira (1º), numa região periférica do Bairro do Pacoval, em Macapá. O homicídio foi presenciado pela filha dele, de apenas sete anos.

A ocorrência foi atendida pelo 6º Batalhão da Polícia Militar, que encontrou Arilan Façanha Brito, de 27 anos, já sem sinais vitais, caído na calçada de uma casa localizada na Avenida Piauí.

Testemunhas contaram à polícia que o detento estava nas proximidades da casa onde morava, aguardando por um motorista de aplicativo que o levaria para dormir na penitenciária.

Enquanto o veículo não chegava, ele conversava com a filha quando um homem se aproximou, conversou por alguns instantes com ele e depois o matou com vários tiros. Na sequência, o atirador fugiu sem levar nada da vítima.

O caso foi repassado à Delegacia de Homicídios (Decipe), que tenta agora identificar o autor do crime. Por enquanto, a suspeita é de que a execução tenha sido motivada por acerto de contas.

Segundo assassinato

Em outro caso de homicídio na mesma noite, a vítima foi um homem de 51 anos morto no Ramal Farinha Seca, na comunidade de Casa Grande, na região do Curiaú.

De acordo com a Polícia Militar, Reginaldo Nunes da Costa foi morto pelo sobrinho, Jeferson Castro da Costa, de 22 aos, conhecido na região como ‘Neguinho’. Familiares informaram aos policiais do 2º e 13º BPM, que atenderam a ocorrência, que o acusado está usando tornozeleira eletrônica e fugiu.

O motivo do crime ainda não foi divulgado.