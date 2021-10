Após 6 horas, bandidos libertam adolescente e bebê reféns

Ocorrência se deu no Bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá.

Três ocupantes de um carro branco, modelo Gol, foram prenecesssos na madrugada desta sexta-feira (15), no Bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá, após uma tentativa de roubo, que iniciou às 8h e que foi frustrado por uma patrulha do 2º Batalhão da PM.

Os suspeitos fugiam da polícia quando atropelaram uma mulher de 49 anos, que transitava de bicicleta. Ela ficou para trás e foi levada, sem ferimentos graves, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro. Os suspeitos seguiram em alta velocidade, mas foram interceptados logo em seguida.

De imediato, dois deles se entregaram aos policiais do 2º Batalhão. Já o terceiro criminoso, identificado como Juab de Aquino Brito, de 24 anos, decidiu invadir uma casa e fazer 6 pessoas de reféns, entre elas uma bebê de 11 meses e um menino de 12 anos.

A família vendia comidas típicas em frente à garagem da residência quando foi feita refém. Juab estava armado com um revólver calibre 357.

O local foi cercado pelos policiais e o Bope foi acionado. Foram seis longas horas de negociação. Já era madrugada, por volta de 2h, quando o bandido resolveu soltar os dois últimos reféns e se entregar.

Além do aparato policial, o Samu permaneceu no local até o término da ocorrência para prestar socorro às vítimas e aos próprios suspeitos, caso necessário, mas ninguém saiu ferido.

O comandante do Bope, tenente coronel Kléber Silva, avaliou que a ocorrência foi uma das crises mais difíceis já gerenciadas pelas equipes de negociação.

“A todo momento o causador do evento crítico [Juab] estava relutante, demonstrava a todo o momento não querer se entregar, chegou a falar diversas vezes que iria matar os reféns e tirar a sua própria vida. Isso exigiu muito dos negociadores. Foi um processo de negociação longo, cansativo, mas felizmente não precisamos usar outras opções táticas, como equipe de intervenção ou atirador de precisão (sniper). Mas tivemos êxito no final, com todas as integridades físicas, das vítimas e do acusado, preservadas”, analisou o comandante do Bope.

Juab e os dois outros acusados, identificados como Lúcio Gonçalves dos Santos e Marcus Ferreira Barbosa, ambos de 19 anos, foram apresentados no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval.

Segundo a polícia, Juab pertence a uma organização criminosa, já tinha passagem por roubo e estava foragido do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen). Ele saiu do presídio durante uma licença provisória e não mais retornou.