Após ataque a tiros no Iapen, visitas são suspensas

Alvos de bandidos eram detentos que estavam chegando do trabalho externo

Por SELES NAFES

As visitas de parentes a presos foram suspensas, neste fim de semana, no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen). A decisão foi tomada pela diretoria do presídio depois que houve um ataque a tiros no anexo do presídio, na Rodovia Duca Serra, no início da noite de ontem (1º).

O ataque ocorreu por volta das 18h30min. Ocupantes de um carro que parou em frente ao complexo abriram fogo em direção ao portão principal, bem no momento em que detentos do regime semiaberto chegavam do trabalho externo e voltavam para dormir.

Fontes do Iapen informaram que pelo menos 110 detentos chegam ao presídio neste horário.

Duas viaturas da Polícia Penal que estavam estacionadas em frente ao prédio foram atingidas, mas ninguém ficou ferido.

Essa foi a segunda tentativa de homicídio no Iapen em menos de 24 horas.

Ainda ontem, o diretor do Iapen, Lucivaldo Costa, assinou portaria suspendendo as visitas em caráter extraordinário com o objetivo de resguardar as vidas de internos, servidores e parentes.