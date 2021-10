Após momentos de desespero, pais de bebê reencontram policial que o salvou

Criança de 11 dias parou de respirar. Policial foi orientado por socorrista pelo telefone

Por OLHO DE BOTO e MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O 6° Batalhão de Polícia Militar do Amapá, no Bairro Perpétuo Socorro, foi o cenário de um salvamento muito especial. Na última sexta-feira (15), três dias depois de um ato heroico, a família de uma criança recém-nascida, com apenas 11 dias, reencontrou o soldado Josiel Barbosa Chagas, que salvou a criança de um sufocamento.

No Dia das Crianças, na madrugada, por volta de 1h da manhã, Paulo Francisco e sua esposa estavam em casa preparando-se para dormir quando o filho começou a chorar. O pai alertou a mãe de que provavelmente ele queria mamar.

No entanto, a mãe notou que Alisson Rodrigues não estava mais respirando e que estava sufocado. Um líquido branco, provavelmente leite, saia da boca da criança.

O pai ficou desesperado e não tendo sucesso em reanimar a criança, foi para a rua com o rebento nas mãos. Logo, diversos vizinhos se mobilizaram e alguns deles também tentaram a reanimação, sem obter sucesso.

“Já não era só eu. Os meus vizinhos também entraram em desespero. Ia levar para a Maternidade, mas aí pensei comigo que era muito longe e não ia dar tempo. A gente entrou para o 6° Batalhão. Foi lá que eu encontrei o soldado Josiel. A gente deu a criança pra ele e ele começou a fazer a reanimação e também a gente tinha ligado para a sargento Godoy e ela estava passando o procedimento pra gente pelo celular. Eu pegava o celular e colocava em viva voz para o Josiel e ele foi fazendo a manobra”, relembrou o pai.

Depois de alguns minutos, um primeiro choro deu esperanças, mas a criança ainda estava sufocando. Com muita insistência e as orientações recebidas pela sargento Godoy que o atendeu no Ciodes, a criança voltou a respirar.

“Eu só tenho muito a agradecer ao soldado Josiel de ter salvado meu filho. Como pai já tinha perdido as esperanças, porque muitos minutos já tinham se passado, mas o Josiel não desistiu e agradeço também a sargento Godoy do Ciodes”, agradeceu Paulo Francisco.

No reencontro, pai e mãe fizeram questão de também agradecer aos vizinhos todos que ajudaram.

O soldado Josiel disse estar contente em ter podido ajudar e efetuar a Manobra de Heimlich corretamente com o apoio do Ciodes.