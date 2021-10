Após ouvir tiros, populares encontram homem morto com faca na cintura

Crime ocorreu no Bairro Novo Buritizal, na zona sul da capital do Amapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um homem identificado como Carlos Mariano do Espírito Santo, de 41 anos, foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (27), no Bairro Novo Buritizal, na zona sul de Macapá.

No local, ninguém soube informar a autoria do homicídio, mas a Polícia Militar relatou que Carlos Mariano tinha passagens pelos crimes de roubo e estupro.

O homicídio aconteceu por volta 23h30, na Travessa Municipalista, nas proximidades da casa onde a vítima morava.

Moradores disseram ter ouvido sons de tiros, e, em seguida, avistaram apenas Mariano caído no chão. O Samu foi chamado e constatou que já não havia mais nada a ser feito.

Além de uma faca encontrada na cintura da vítima, os peritos recolheram um terçado, uma mochila com roupas usadas que estavam ao lado do corpo e confirmaram que ele tinha 4 perfurações, sendo 2 nas costas, 1 no peito e 1 nas axilas.

Investigadores da delegacia de homicídios fizeram diligências em busca de pistas que pudessem elucidar o crime, mas até o fechamento desta matéria, ninguém havia sido preso. A Polícia Civil prossegue nas investigações.