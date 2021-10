Após roubo a açougue, assaltante morre em tiroteio com a PM

Ocorrência se deu no Bairro Jardim Marco Zero, na zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Um detento apontado como autor de vários crimes morreu em confronto com uma equipe de Rádio Patrulha do 1º Batalhão da Polícia Militar, no Bairro Jardim Marco Zero, na zona sul de Macapá. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (21).

Iranildo da Silva Lopes, o Ratão, de 20 anos, foi reconhecido como um dos assaltantes que renderam funcionários de um açougue localizado na Avenida Ivaldo Veras, no início da tarde, e que exigiram a renda das atendentes do caixa, joias e celulares de clientes. O roubo foi registrado por câmeras de segurança.

Nas imagens é possível observar que Ratão chega em uma bicicleta, entra armado no estabelecimento e vai direto ao caixa. Minutos depois, um comparsa de camisa listrada chega para dar apoio no roubo. Após agir com bastante violência e atirar em moradores na saída, a dupla fugiu na bicicleta.

Durante incursões, os militares avistaram dois homens em atitude suspeita em uma motocicleta. Um deles era Ratão, que estava na garupa com a mesma camisa usada no crime, porém do avesso.

Na tentativa da abordagem, o criminoso disparou contra os policiais, que revidaram. Ele ainda foi socorrido ao Hospital de Emergência, mas não resistiu.

Com Ratão foi encontrado 2 celulares, dinheiro e uma arma calibre 38 com numeração raspada, além de 4 munições, sendo uma deflagrada e três percurtidas – quando a arma falha.

Ainda de acordo com a polícia, Ratão tinha envolvimento em diversos roubos a estabelecimentos, inclusive com reféns, e ainda uma tentativa de homicídio contra um policial militar. Ele estava no regime aberto domiciliar, respondendo pelo crime de roubo.

O piloto da moto informou que estava levando Ratão do Muca para o Bairro Araxá. Ele foi conduzido para esclarecimentos no Ciosp do Pacoval. Já o comparsa de camisa listrada que aparece roubando dentro do açougue com Ratão, ainda não foi localizado.