Após roubo e troca de tiros, assaltantes são presos

Por OLHO DE BOTO

Quatro suspeitos foram presos e duas armas apreendidas após um assalto ocorrido em um estabelecimento comercial na tarde desta quarta-feira (27), no Bairro Beirol, na zona sul de Macapá. A polícia não revelou os nomes dos criminosos. Um deles ficou ferido em troca de tiros.

O bando armado era formado por pelo menos 6 criminosos, que estavam em dois carros. Segundo o Batalhão de Força Tática, na fuga, algumas vítimas seguiram o bando e trocaram tiros com os criminosos.

Com a PM avisada, rapidamente, equipes da Força Tática se deslocaram até a Rua Santos Dumont, às proximidades da área do Copala, no Bairro do Muca. Lá, avistaram dois homens entrando em um dos carros vistos no assalto.

O veículo foi abordado e com eles foram encontradas uma arma de fogo e a chave de outro carro visto no roubo, que continha placas adulteradas e havia sido abandonado após o roubo.

Depois, já com apoio de equipes dos Batalhões 1°, 2°, Ambiental e de Operações Especiais (Bope), foi encontrado outro criminoso, que estava ferido com um tiro em uma das pernas. Com ele, foi apreendida mais uma arma.

Dentro do carro abandonado, estavam vários produtos do roubo, assim como estojos de munições deflagradas, roupas e um colete balístico. A polícia também encontrou e prendeu o motorista desse carro.

Os criminosos foram reconhecidos pelas vítimas. Segundo a PM, eles são membros de uma facção criminosa e têm extensa ficha criminal. Eles estariam ligados a vários roubos ocorridos recentemente em Macapá, além de confrontos armados entre as facções.

“Eles vêm praticando vários roubos na cidade de Macapá. Era dois carros no assalto, um que chegou ao local do crime, um Polo, e outro ficou no apoio, o UP. Eles são uma quadrilha especializada, tinham à disposição carros, armas, coletes balísticos, planejaram o assalto, se dividiram em dois grupos”, comentou o comandante da Força Tática, major Max Almeida.

O bandido que estava ferido, foi encaminhado ao Hospital de Emergências. Os outros três foram apresentados no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval, juntamente com os dois veículos e todo material apreendido.