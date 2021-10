Após troca de tiros, bandido ferido liberta refém também ferida

Refém ferida por tiro é atendida. Crise ocorre no Bairro Infraero I

Por OLHO DE BOTO

Após uma troca de tiros com uma pessoa ainda não identificada, um bandido armado está mantendo reféns em uma casa na Rua 1º de Janeiro, no Bairro Infraero I, na zona norte de Macapá. A crise iniciou por volta das 18h30min.

De acordo com a Polícia Militar do Amapá, o criminoso identificado apenas como Richard, de 20 anos, estava acompanhado de mais três criminosos finalizando um assalto na residência. O quarteto estava fugindo no carro da família levando vários objetos da residência quando foi surpreendido por um atirador.

No meio da troca de tiros, os três fugiram no carro e Richard voltou para dentro da casa fazendo reféns duas mulheres, uma criança e um jovem.

Quando os policiais do 2º Batalhão chegaram ao local e iniciaram a negociação, pelo interfone da residência, o criminoso libertou uma refém que está ferida na perna por um tiro.

A PM informou que ela é a proprietária do veículo e estava dirigindo o carro no momento em que os criminosos foram surpreendidos por uma pessoa armada. Em seguida, com a chegada do Batalhão de Operações Especiais (Bope), o assaltante libertou a criança.

“A negociação está prejudicada porque não temos o visual dele. Está conversando com o negociador pelo interfone da casa”, explicou o tenente Campeão, do Bope.

Por volta das 20h30, familiares do criminoso, que foi ferido por um tiro, chegaram ao local para ajudar nas negociações. O bandido está ferido em um dos braços.

“Sabemos que ele é um ex-detento. (…) A família diz que ele tem problemas psicológicos, e que toma medicamentos; isso complica a negociação”, acrescentou o oficial.

Até às 20h57min, a crise continuava. Richard estaria fazendo uma live para mostrar que está perdendo sangue no local da crise.