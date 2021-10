Uma belíssima lição o capítulo 10 de II Coríntios

Bom dia! Todos nós pertencemos ao Senhor Jesus, e estamos numa grande e exigente batalha que já dura toda a história da humanidade. Contudo, sabemos quem serão os vencedores. As nossas armas não podem ser armas canais, mas espirituais. E a maior das armas, é a poderosa Palavra de Deus. Essa é a lição que aprendemos nesta segunda-feira (4). Ouça a análise do capítulo 10 de II Coríntios com o pastor Josué de Almeida e tenha uma ótima semana de trabalho!