O capítulo 4 de Filipenses traz conselhos de Paulo à igreja, mais especificamente a duas irmãs que eram lideranças

Bom dia! Duas irmãs em rota de colisão estavam causando uma grave divisão dentro da igreja de Filipenses, e elas são citadas com preocupação na carta do apóstolo Paulo. No capítulo 4, elas são convidadas a se unir, pois afinal, eram lideranças e tinham sido importantes para a consolidação dos primeiros cristãos. A união, alegria e oração são poderosas ferramentas. Ouça a análise com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá. Feliz sábado!