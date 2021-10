Assaltantes matam pai e deixam filho ferido em roubo a residência

Crime ocorreu na zona sul de Macapá, na noite de sábado.

Por OLHO DE BOTO

Um comerciante de 38 anos foi morto com um tiro na cabeça após ter sua casa invadida por dois assaltantes, na noite deste sábado (10), na zona sul de Macapá. O filho dele, que é tenente do Exército Brasileiro, foi atingido por um disparo no Abdômen.

O latrocínio aconteceu no Conjunto Barcelos, por volta de 21h, no Bairro das Pedrinhas, na zona sul de Macapá.

A todo instante, os ladrões perguntavam por dinheiro. Pai e filho estavam armados e teriam reagido, segundo a PM. Após os disparos, os ladrões saíram correndo, levando duas pistolas das vítimas.

Na fuga, os criminosos roubaram uma motocicleta de um entregador de pizza, abordado nas proximidades.

O militar e o pai dele foram socorridos pelos vizinhos e levados em um carro particular para o Hospital São Camilo. Lá, o tenente Felipe Batista Soares foi submetido a procedimento cirúrgico e segue internado, mas ainda em estado grave.

Já o comerciante José Marques Maciel Lisboa, que trabalhava no ramo de vidraçaria e portões de alumínio, nem foi retirado de dentro carro que prestou socorro, o médico plantonista constatou que ele já chegou morto ao hospital. A Polícia Científica foi acionada para fazer a remoção do corpo.

O delegado Dante Ferreira, da delegacia de homicídios, esteve na residência das vítimas, localizada na Avenida Cristal. Ele apurou que o militar foi o primeiro a ser rendido pelos assaltantes, e que o comerciante chegou depois, sem saber que os criminosos já estavam dentro da casa.

Uma testemunha, que estava dentro da casa e conseguiu se esconder sem que os bandidos percebessem, ainda tentou avisá-lo da invasão, mas ele não atendeu ao celular e nem visualizou as mensagens que ela mandou. Quando a PM chegou ao local, os bandidos já haviam fugido.

Ainda de acordo com Dante Ferreira, os assaltantes já estavam observando a casa há algumas horas, esperando o momento certo para dar o bote. O tenente foi surpreendido quando se preparava para sair.

O portão da casa já estava aberto e ele teria sido rendido em cima da moto, num momento de distração ao celular. Em seguida, foi levado para dentro de um quarto. Quando o comerciante chegou, os vizinhos ouviram os disparos e logo em seguida viram os bandidos fugindo.

“Quando o pai entrou na casa, se deparou com os bandidos agredindo o filho, e reagiu, acabou acontecendo um tiroteio dentro da casa e, infelizmente, pai e filho foram atingidos”, relatou o delegado.

José Marques era colecionador de armas. O caso será encaminhado à Delegacia de Roubos. A polícia já tem imagens dos bandidos captadas por várias câmeras de segurança na casa onde ocorreu o crime e nas redondezas.