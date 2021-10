“Asseguro, não precisa ter medo de consumir peixe”, explica mestra em biologia marinha

Suelen Pereira, esclareceu dúvidas sobre a doença e passou orientações à população do Amapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Após a confirmação dos 4 primeiros casos da Doença de Haff (urina preta) no Amapá, a mestra em biologia marinha e professora de engenharia de pesca Universidade Estadual do Amapá (Ueap), Suelen Pereira, esclareceu dúvidas sobre a doença e passou orientações à população.

De acordo com a especialista, a doença de Haff é caracterizada por mialgia (dor muscular), urina mais escura em decorrência de uma síndrome associada – conhecida como rabdomiólise – que causa ruptura das fibras musculares e fraqueza.

Para caracterizar a possível doença de Haff, os sintomas devem começar a aparecer dentro das primeiras 24h após o consumo do peixe. Ainda não se sabe ao certo o que faz esses animais transmitirem a doença.

Entretanto, a mestra conta que a doença de Haff, provavelmente, é uma intoxicação por uma toxina acumulada nos tecidos dos peixes. Com o consumo desse pescado as pessoas passam a apresentar os sintomas. É importante frisar que não é uma doença transmissível.

“É uma doença que se têm os primeiros relatos em 1924. Acontece em vários locais do mundo, mas não é uma doença grave, não é uma doença que tem altos índices de mortalidade, pode levar a morte, sim, mas são raríssimos os casos”, garantiu Suelen Pereira.

Ela diz que nesses casos raros, o que pode levar a morte é o tratamento demorado e alguns fatores vindos dos próprios pacientes.

“O tratamento precoce é fundamental, é super simples, é sintomático. Então, vai tratar os sintomas com bastante hidratação e reposição de fluídos justamente para ajudar o rim a eliminar tanto a toxina produzida pela ruptura das fibras musculares e alívio dos sintomas de dor que pode ser de moderada a intensa. Se o tratamento demorar acontecer, aí sim, há um risco maior das pessoas evoluírem para uma forma grave, ter insuficiência renal e consequente falecimento de múltiplos órgão”, detalhou Suelen.

Geralmente, o tratamento dura de 4 a 5 dias, podendo ir um pouco a mais dependendo do paciente.

Suelen Pereira disse ainda que não há motivos para pânico, devido os peixes que desencadearam os casos no estado não serem provenientes do Amapá, pelo o que aponta o rastreamento dos órgãos fiscalizadores.

“Então, eu asseguro, pra toda a população que não precisa ter medo de consumir o peixe que é produzido e que é pescado aqui, no Amapá. Hoje, nós não temos nenhum tipo de indício que nos mostre que nosso pescado não é confiável, mas a gente sempre recomenda que as pessoas comprem esses peixes em locais credenciados, em locais de confiança e que os peixes tenham uma procedência conhecida, rastreável. Não precisa entrar em pânico, o estado do Amapá está seguro pra consumo de pescado”, assegurou Suelen.

Por precaução, neste momento a orientação é não consumir pacu, tanto do estado ou de fora. As demais espécies podem ser consumidas.