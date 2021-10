Atropelado, ciclista sobrevive debaixo de ônibus

Fato ocorreu na noite de segunda-feira (18), na cidade de Santana, a 17 km da capital do Amapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um ciclista de 46 anos foi atropelado por um ônibus do transporte coletivo metropolitano na noite de segunda-feira (19), no município de Santana, a 17 quilômetros de Macapá. Segundo o 5° Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar, a ocorrência foi bastante complexa.

O caso aconteceu por volta de 18h50 na Rua Presidente Tancredo Neves com Avenida Sete de Setembro, no Bairro Paraíso. A polícia não informou detalhes da dinâmica do acidente.

De acordo com os socorristas, a cena impressionava. A vítima, Joaquim Silva, foi lançada para debaixo do ônibus que faz a linha Macapá/Santana, da empresa Viação Macapá, de onde não conseguia sair.

Para a vítima ser retirada, os bombeiros tiveram que suspender o eixo dianteiro com auxílio de um macaco hidráulico.

O homem estava com o braço bastante lacerado. Ele perdeu bastante sangue. Ainda debaixo do ônibus, os socorristas fizeram a estabilização da cervical da vítima.

Depois de ser resgatado, foi encaminhado ao Hospital Estadual de Santana com uma fratura exposta. Até esta publicação não foi informado o quadro de saúde da vítima.