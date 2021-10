Azul anuncia voos entre Macapá e Monte Dourado

Nova linha beneficia, principalmente, moradores da região do Vale do Jari, no sul do Amapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Agora moradores da região do Vale do Jari, no sul do Estado do Amapá, terão a opção de voos comerciais entre Monte Dourado, no Pará, e a capital Macapá. A empresa Azul Linhas Áreas anunciou esta semana a criação do voo entre as duas cidades.

O serviço estreia no próximo dia 4 de novembro, com decolagem às 13h de Monte Dourado, distrito as margens do Rio Jari e que faz divisa com o município amapaense de Laranjal do Jari.

A aterrissagem em Macapá está prevista para 14h. No site da empresa, a passagem para este trecho está orçada em R$ 420,80.

Os voos serão operados por aeronaves Cessna Grand Caravan da Azul Conecta, com capacidade para até nove passageiros. As viagens acontecerão nas terças, quintas e domingos.

Os voos sairão de Monte Dourado às 13h e de Macapá às 14h50. A implementação faz parte da estratégia da empresa de expandir sua malha pelo norte do País.

“Vem para continuar ampliando a presença da Azul em todo território de forma a ligar locais que têm dificuldade de acesso e logística que dependem de transporte hidroviário ou de rodovias em péssimo estado de conservação. Então, a aviação vem como um ponto fora da curva para auxiliar a dinamizar comercio, economia, entre outras coisas e o ir e vir das pessoas”, disse Vitor Silva, gerente de malha da Azul.