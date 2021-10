Bandido faz reféns em farmácia de Macapá

Crise ocorre numa farmácia no Bairro dos Congós

atualizado às 16h15min

Por OLHO DE BOTO

Um bandido armado manteve duas funcionárias de uma farmácia reféns, na zona sul de Macapá, numa crise que começou por volta das 14h desta segunda-feira (11), em uma unidade da Farmácia Popular, na 7ª Avenida dos Congós com a Rua Claudomiro de Moraes.

De acordo com a Polícia Militar, o criminoso já foi identificado e possui antecedentes criminais. Ele decidiu render as funcionárias quando percebeu a aproximação de uma equipe do 2º Batalhão da PM que fazia ronda pelo local.

“Um policial do 2º Batalhão visualizou a possível ação criminosa. A viatura parou e o indivíduo estava realmente cometendo o delito”, explicou o tenente Willian Leite, do Bope.

Negociadores do Batalhão de Operações Especial (Bope) foram até o local negociar a rendição do assaltante.

“O indivíduo ainda está bastante exaltado, no entanto, com o passar da negociação provavelmente ele se renderá e libertará os reféns”, comentou o tenente.

Por volta das 16h, a irmã do assaltante chegou ao local e ele libertou uma das reféns, a que estava mais nervosa. Ele exigiu a presença de mais familiares e da imprensa para se entregar.

Cerca de 10 minutos depois, com a chegada da esposa, ele liberou a última vítima na porta da farmácia. Ele saiu do estabelecimento, colocou a arma no chão e se deitou na calçada com as mãos na cabeça.

Ao final da operação, o comandante do Bope, tenente-coronel Kleber, divulgou que o criminoso já responde a processo por roubo. O bandido foi identificado como Edcley, de 20 anos, morador do Bairro do Marabaixo.