Bandido que fez reféns em residência usava réplica de pistola

Crime ocorreu na noite de segunda-feira (18), no Bairro Infraero 1, zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Terminou com o bandido e um refém feridos o roubo frustrado na noite de segunda-feira (18), no Bairro Infraero 1, na zona norte de Macapá. Criminoso e vítima foram feridos a tiros, mas não correm risco de morte.

Depois de pouco mais de três horas de negociação, já por volta de 21h30, o assaltante se entregou e libertou os últimos reféns. Os feridos receberam os primeiros socorros no local e depois foram encaminhados ao Hospital de Emergência do Centro de Macapá.

O bandido foi identificado como Richard Picanço Martel, de 20 anos, ex-detento do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), onde esteve preso pelo crime de roubo.

Segundo a polícia, ele estava acompanhado de mais três criminosos armados. Eles estavam finalizando o assalto na residência, se preparando para fugir no carro da família com vários objetos da casa quando foram surpreendidos por um atirador, ainda desconhecido. Após troca de tiros, três criminosos fugiram no carro. Richard voltou para dentro da casa e fez quatro reféns.

De acordo com o comandante do Batalhão de Operações Especiais (Bope), tenente-coronel Kleber Silva, o primeiro refém a ser libertado foi uma criança, liberada ainda quando militares do 2º Batalhão chegaram ao local e iniciaram a negociação, pelo interfone da residência. Depois disso, o Bope assumiu as negociações e conseguiu convencer o assaltante a libertar uma mulher que estava ferida com um tiro na perna.

Os dois outros reféns, um homem e uma mulher, foram libertados no momento em que o bandido se entregou.

“A todo momento ele demonstrava um nervosismo e uma agressividade muito grande. Isso somado ao fato de quem o contato com ele só se deu através de um interfone na casa, dificultou muito a negociação, não tínhamos um contato visual, isso complicou bastante. Mas com o passar do tempo, conseguimos acalmá-lo e conseguimos a rendição segura e controlada”, resumiu o comandante do Bope.

O bandido chegou a fazer algumas transmissões ao vivo em redes sociais. Nas imagens ele aparece ferido no braço direito. O sangramento foi provocado por um disparo de arma de fogo durante a troca de tiros dos bandidos com o atirador desconhecido que interviu no roubo antes da chegada da polícia e frustrou o assalto.

Depois que o criminoso se entregou, a polícia verificou que a arma usada por ele era, na verdade, uma réplica de pistola.

“Mas o fato é que o bando estava armado, pois houve troca de tiros com o desconhecido que interviu no roubo. Os bandidos que fugiram estão com armas”, ressaltou o comandante.

Richard está preso no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), do Bairro Pacoval. Ele aguarda audiência de custódia.