Bandido rende família, ameaça matar criança de 8 anos e é preso

Crime ocorreu no Bairro Amazonas, na zona norte de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

O que seria mais uma madrugada tranquila de descanso passou a ser uma noite de tormento e desespero para uma família da zona norte de Macapá.

O terror começou por volta de 4h30, desta segunda-feira (11), quando três bandidos invadiram a casa, na Rua Santo Expedido, no Bairro Amazonas, e fizeram os moradores de reféns para roubar. No imóvel estavam um casal formado por uma mulher de 44 anos e um homem de 40, além do neto deles, um menino de apenas 8 anos.

De acordo com o 2° Batalhão da Polícia Militar, os assaltantes foram bastante agressivos. Um deles conhecido, como Cláudio, portava uma arma de fogo e desferiu coronhadas na cabeça da senhora. Além disso, ela foi obrigada a deitar no chão e foi ferida na perna e no pé.

Já o outro bandido, identificado como Luan Henrique Figueira Dias, de 18 anos, pegou um terçado na própria residência e ameaçou matar o menino, caso os adultos não entregassem o dinheiro que tinham. A criança é neta das outras duas vítimas.

Os bandidos levaram celulares, R$ 200, eletrodomésticos, perfumes, botijão de gás, relógios e documentos. As vítimas reconheceram os assaltantes. A Polícia Militar acredita que o bando é conhecido na região.

Com as características, a PM chegou até a casa de Luan Henrique, que foi preso em flagrante. Com ele, foi encontrado em sua cintura o terçado utilizado no roubo, e em seu bolso estavam os relógios e um perfume.

Ele informou que seus comparsas seriam Cláudio e Macaco. Até esta publicação eles ainda não haviam sido localizados. Luan foi apresentado na delegacia. As vítimas passam bem. Não foi informado como os bandidos conseguiram entrar na casa.