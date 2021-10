Cabo de 32 anos é indiciada por fraude em concurso interno dos Bombeiros

Polícia Civil concluiu que candidata a sargento teve acesso ao gabarito da prova

Por SELES NAFES

Uma cabo de 32 anos foi indiciada nesta quarta-feira (20), pela Polícia Civil do Amapá, por fraude no concurso interno para sargento do Corpo de Bombeiros do Amapá. As investigações apontaram que ela teve acesso ao gabarito das questões antes da prova.

O inquérito, conduzido pelo delegado Leandro Leite, da 6ª DP de Macapá, e o promotor Afonso Guimarães, do Ministério Público do Estado, ainda tenta identificar quem vazou o gabarito para a candidata.

De acordo com as investigações, minutos antes de os portões da Universidade Estadual do Amapá (Ueap) serem abertos para a prova, no dia 27 de junho deste ano, a candidata indiciada teria comentado com outros cinco concorrentes que sabia sobre duas questões de cálculo da prova.

A polícia analisou o caderno de provas dela e constatou que não foram feitos os cálculos de uma das questões citadas por ela na conversa com os outros candidatos, apesar de ter respondido corretamente à questão.

“Envolvia um cálculo matemático extenso e não foi possível deduzi-lo de plano, a não ser que possuísse um conhecimento prévio do gabarito preliminar”, comentou o delegado.

Os candidatos que presenciaram o diálogo da candidata prestaram depoimento no inquérito e confirmaram o diálogo. Ela também prestou depoimento, mas negou todas as acusações.

O Ministério Público agora analisa o inquérito para decidir se oferecerá denúncia contra a candidata.

No início de setembro, após a Polícia Civil confirmar que estava investigando a etapa objetiva do concurso, o comando do Corpo de Bombeiros decidiu suspender o certame até que possa ser “retomado nas melhores condições para todos”. As provas estavam sendo aplicadas pela Ueap.