Câmera de acesso gratuito monitora o clima em Macapá

Qualquer pessoa pode ter acesso 24 horas, online, e gratuitamente, em qualquer lugar do mundo, e ver como está tempo na capital do Amapá.

Compartilhamentos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Os dias estão muito quentes em Macapá, como é nossa característica e as chuvas que também são marcas do nosso inverno amazônico, por agora são escassas. Desde o último dia 20, o serviço “Clima ao vivo” está disponível em Macapá, a partir da parceria de uma startup mineira com um hotel da capital amapaense.

Se uma tromba d’água ou outro fenômeno ocorrer, ou apenas um dia comum de sol, qualquer pessoa pode ter acesso 24 horas, online, e gratuitamente, em qualquer lugar do mundo e ver o que está acontecendo.

Uma câmera foi colocada no alto do hotel e ela registra o tempo e o clima o dia inteiro, além disso, em parceria com o Climatempo, é possível verificar informações como a temperatura e as chuvas.

Também é possível acompanhar como foi o clima e acessar aos vídeos de dias anteriores, assim como as previsões futuras.

A empresa Clima ao Vivo, que é da cidade mineira de Oliveira, distante cerca de 170 Km de de Belo Horizonte (MG), garantiu ao Portal SelesNafes.com que este é o único serviço no Brasil e no mundo que oferece de forma online e gratuita o monitoramento de câmeras voltadas especificamente para o tempo e para o clima.

O serviço está em 160 cidades brasileiras, com mais de 220 câmeras e em 22 estados da federação. Em Macapá, o hotel que abriga a câmera, o Forte Express, está localizado em uma parte alta da cidade, com a câmera focada para a orla da capital amapaense, o que garante uma visão privilegiada do momento e do que pode estar por vir.

O que a empresa ganha com isso?

Marketing e publicidade como a de agora, mas, no entanto, a empresa garante que há bem mais.

“Envolve além de tudo isso, um pouco de paixão do nosso CEO Denilson Rocha, que realmente gosta muito dessa área e se dedica muito para chegar cada vez em mais cidades e levar esse serviço que consideramos de grande utilidade para população”, destacou Samira Avelas, gerente de Relacionamento da Clima ao vivo.

Para acessar a câmera e as informações, basta clicar no link https://climaaovivo.com.br/ap/macapa-hotel-forte-express.