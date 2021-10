Carreta pega fogo em Santana

Veículo a serviço da empresa Amcel pertence à empresa Vale Amazonas

Moradores do Centro de Santana, cidade a 17 km de Macapá, tomaram susto, no início da manhã deste sábado (16). Uma carreta a serviço da empresa Amcel, carregada com eucalipto, foi parcialmente atingida por um incêndio.

O acidente ocorreu por volta das 6h, na Avenida Santana, quando o caminhão fazia a conversão para a Rua Cláudio Lúcio Monteiro, onde fica o complexo de beneficiamento da empresa.

Guarnições do 5º grupamento do Corpo de Bombeiros, cujo quartel fica a menos de 2 km do local, foram acionadas. Quando as equipes chegaram, encontraram o incêndio ocorrendo no segundo eixo do primeiro reboque.

O fogo foi controlado rapidamente com água e espuma, mas destruiu quatro pneus e parte da carga. Ninguém ficou ferido.

O veículo foi conduzido até a garagem da empresa Vale Amazonas, dona da carreta. A causa do incêndio, possivelmente uma pena elétrica, ainda será investigada.