Carro usado em execuções é encontrado e confronto termina com 3 mortos

De acordo com a polícia, ocupantes tinham acabado de cometer mais um homicídio e foram interceptados por uma equipe de policiais do Giro

Por OLHO DE BOTO

Três acusados de serem matadores de uma facção criminosa morreram baleados durante confronto com uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da PM do Amapá, na noite desta sexta-feira (1º), no Bairro dos Congós, na zona sul de Macapá.

O trio estava em um carro de cor escura, modelo Pálio. De acordo com a polícia, o veículo vinha sendo utilizado em vários crimes na capital amapaense, inclusive em apoio a execuções de rivais em episódios que terminaram com inocentes atingidos por tiros. Foi o caso de uma execução ocorrida recentemente no Bairro Araxá, onde dois homens utilizaram esse mesmo carro para matar um rival e ainda balearam a filha e neta de 3 anos dele.

Investigadores da Delegacia de Homicídios (Decipe) estiveram no local do confronto desta sexta e confirmaram que a Polícia Civil do Amapá já estava à procura do mesmo veículo.

À imprensa, o tenente coronel Kleber Silva, comandante da tropa especializada da Polícia Militar, contou que o trio havia acabado de cometer mais um homicídio em Macapá, desta vez na Rua Amadeu Gama, no Bairro Universidade.

Na fuga, já na Rua Claudomiro de Moraes, eles foram avistados pelo Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro/Bope), que estava em treinamento, e já havia sido informado do crime.

Ainda segundo o oficial, os policiais tentaram interceptar o carro, mas os ocupantes desobedeceram à ordem de parada e atiraram em direção à viatura. No revide, eles foram baleados e o motorista perdeu o controle do Pálio, parando na calçada depois de bater em um carro e duas motos que estavam estacionados.

Cessado os disparos, o socorro médico foi chamado e constatou que os três ocupantes já estavam sem vida. As armas que eles usavam foram apreendidas e o fato comunicado ao delegado de plantão do Ciosp do Pacoval.

“O Bope está nas ruas e vamos dar uma resposta à altura na defesa da sociedade. Não vamos permitir que essas facções criminosas aterrorizem a nossa população. Eles praticam seus crimes e desenvolvem um sentimento de impunidade, mas uma hora eles encontram a viatura preta e a resposta será à atura”, comentou o comandante do Bope.

Até o início da manhã deste sábado, a PM ainda não tinha divulgado os nomes dos três criminosos.