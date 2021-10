Casos da variante Delta aumentam em Oiapoque

A SVS informou que há 26 mil testes antígenos disponíveis para a população de Oiapoque, a 590 km de Macapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Na contramão de todos os demais municípios amapaenses, Oiapoque, no limite sententrional do Amapá, a 590 km de Macapá, apresenta um crescente número de casos de covid-19 nas últimas semanas.

Além do salto de casos, outra preocupação é a confirmação da variante Delta no município, que é cepa da covid-19 dominante na vizinha Guiana Francesa, comprovadamente com maior transmissibilidade que as demais.

A Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) informou que, na semana epidemiológica 40 – a semana de 10 de outubro – houve a confirmação de 152 novos casos, números representaram mais de 75% de todos os novos casos de covid-19 no Amapá.

Por conta disso, o Governo do Amapá mobilizou equipes para o município e está desenvolvendo diversas ações, como testes em massa, maior vacinação contra a covid-19, inclusive com dose de reforço, barreiras sanitárias, investigação epidemiológica dos casos e a ativação de uma sala de situação, onde as equipes elaboram as ações que estão sendo tomadas.

A SVS informou que há 26 mil testes antígenos disponíveis para a população nas unidades de saúde de Oiapoque.

“Nossas equipes estão indo nas áreas mais distantes do município, como Vila Brasil e Ilha Bela, no Alto Rio Oiapoque. Dos 76 testes que aplicamos lá, 9 tiveram resultado positivo. O trabalho de investigação está sendo feito, e quanto mais rápido detectamos, mais rápido isolamos e impedimos o contágio de mais pessoas. A pandemia ainda não foi vencida e estamos com o alerta ligado e trabalhando de forma incessante no município”, declarou Dorinaldo Malafaia, gestor da SVS.