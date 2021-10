Central do Enem retoma aulões

Promovidos pelo Governo do Amapá, 'aulões show' ocorrem hoje (29) no dia 5 de novembro, em Macapá.

A programação com os ‘Aulões Show’ da Central do Enem, que ajuda na preparação de estudantes rede pública estadual para o Exame Nacional do Ensino Médio, principal meio de acesso ao ensino superior no Brasil.

A edição 2021, primeira realizada após o início da pandemia, será promovida em dois dias, nesta sexta-feira, 29 de outubro, e 5 de novembro, na arena do Amapá Garden Shopping, na zona sul de Macapá.

A ação é coordenada da Secretaria de Estado da Educação (Seed). As credenciais para estudantes participarem do Aulão foram distribuídas nas escolas, pelas equipes gestoras, e 10% dos ingressos também foi ofertado para a comunidade em geral, através de solicitação feita no polo da faculdade Unama, no Amapá Garden.

Para participar, os interessados devem apresentar o comprovante de vacinação, de pelo menos da 1ª dose, conforme recomendação da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS).

Atualmente, o Governo do Amapá oferta vacinação para o público de 12 a 17 anos.