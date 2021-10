Cidadão Mirim: Randolfe faz Caminhada da Paz com crianças de projeto da PM

Crianças lembraram casos recentes de violência

O senador Randolfe Rodrigues (Rede) participou nesta terça-feira (12) de Caminhada da Paz com crianças atendidas pelo projeto Cidadão Mirim, da Polícia Militar do Amapá. O evento ocorreu no bairro Araxá, na zona sul de Macapá.

O projeto é idealizado e coordenado pelo tenente Gurjão, no Araxá, desde 1991 e forma cerca de 100 crianças e adolescentes todos os anos.

Os alunos do Cidadão Mirim caminharam pela orla da capital pedindo o fim da violência, e lembraram das mortes de crianças em crimes envolvendo armas de fogo.

“Quero parabenizar nossa PM por levar esperança e ajudar a formar esses pequenos cidadãos. Semeando esses bons exemplos de civismo, de patriotismo e de solidariedade vamos dar a oportunidade de um futuro melhor a eles. Parceria que muito me orgulha”, comentou o senador.

Há dois anos, o projeto vem recebendo apoio do senador com estrutura. Entre as contribuições do parlamentar, está a doação das cartilhas ‘Constituição em Miúdos’, confeccionada pelo mandato e distribuída para ações com crianças e adolescentes ensinando sobre direitos e deveres.