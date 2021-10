Círio 2021 terá arrecadação de água para o Bailique

Distrito de Macapá, a comunidade passa por dificuldades com o fenômeno das terras caídas e o problema da salinização da água.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Pelo segundo ano consecutivo, o Círio de Nazaré em Macapá não terá a procissão de fiéis – uma das maiores manifestações religiosas do Amapá – por segurança sanitária em relação à covid-19.

No entanto, a solidariedade será uma marca forte da programação preparada pela Diocese de Macapá, que irá contar com a arrecadação de alimentos para pessoas carentes e de água para os moradores do Arquipélago do Bailique.

O arquipélago, que é distrito de Macapá e está passando por uma série de dificuldades com o fenômeno das terras caídas, também enfrenta o problema da salinização da água, o que tem forçado os cerca de 9 mil moradores da localidade, que fica há cerca de 150 Km da sede da capital, a buscarem água potável em lugares mais distantes de suas moradias.

“O Círio deste ano será realizado conforme a realidade da pandemia, que ainda não acabou. Portanto, a Diocese de Macapá e a comissão organizadora do Círio acharam por bem não recomeçar ainda a procissão tradicional. Isso não quer dizer que o Círio não será celebrado de maneira digna, porque o Círio não é a forma de celebração, mas é o conteúdo do que se celebra”, declarou o coordenador do Círio 2021, padre Rafael Doneschi.

As doações podem ser realizadas no subsolo da Catedral de São José, no Centro de Macapá, e também na Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro homônimo, na zona leste de Macapá.

Programação

Já neste sábado (9) ocorrerá o Círio fluvial, com saída às 7 da manhã do Porto Souzamar, em Santana, e chegada no Porto Nortelog, no Rio Matapi, Região Metropolitana. Também no sábado ocorrerá o Círio dos motociclistas, que será iniciado assim que o Círio fluvial chegar no porto Nortelog.

No domingo (10), haverá missa com limitação de pessoas na Catedral de São José e as carreatas dos vicariatos. Outras missas também irão ocorrer em horários variados.

O Círio 2021 em Macapá tem como tema “Jesus, Maria e José, Família de Nazaré, Exemplo de Oração, Trabalho e Fé!”.

“Este ano colocamos o modelo da sagrada família como exemplo das atitudes que as famílias cristãs podem e devem tentar viver na própria vida. Realizaremos quatro carreatas para dar visibilidade à imagem de Nossa Senhora de Nazaré e os fiéis podem participar pessoalmente, estando no próprio carro ou esperando conforme o roteiro do percurso dos quatro vicariatos que cobrem toda a cidade de Macapá”, concluiu o padre Rafael.

Finalizando a programação do Círio 2021, no domingo (17), as imagens dos vicariatos serão trasladadas de volta à Catedral de São José, acompanhadas pelos ciclistas e com participação da juventude, a partir de 8h.