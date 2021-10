Cirurgias oncológicas do SUS poderão ser feitas no Hospital São Camilo

Acordo com o Governo do Amapá permite que pacientes oncológicos de 7 especialidades sejam operados na unidade particular.

Uma cooperação técnica firmada entre o Governo do Amapá e o Hospital São Camilo e São Luís vai permitir que pacientes com câncer em tratamento pela rede estadual sejam operados na unidade particular de saúde, que fica sediada na região central de Macapá.

A cooperação vale cirurgias de 7 especialidades oncológicas: cabeça e pescoço, esôfago e órgãos intra-abdominais, sistema linfático, ginecologia, colo e proctologia, mastologia e urologia. As demais continuarão a ser feitas no Hospital de Clínicas Alberto Lima (Hcal), do SUS.

A Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) do Hcal será responsável por encaminhar a solicitação de agendamento para a Central de Regulação, que irá agendar a internação e cirurgia do paciente.

Para custear o convênio, que terá duração de 1 ano, foram investidos R$ 4,5 milhões do Tesouro Estadual, e mais R$ 2 milhões de emenda parlamentar do senador Lucas Barreto.

Esta é a primeira vez que o Executivo firma uma parceria na área de cirurgias oncológicas de média e alta complexidade. O acordo foi assinado na segunda-feira (25), pelo governador do Amapá, Waldez Góes (PDT).

“Em razão da pandemia, temos um acúmulo de cirurgias de várias especialidades aguardando para serem realizadas, mas com essa parceria a expectativa é em que 90 dias possamos normalizar o fluxo de pacientes oncológicos. Queremos tranquilizar as famílias e os pacientes de que eles terão aqui no próprio estado toda a assistência necessária. Este é um projeto de várias mãos, por isso agradeço muito o empenho de todos”, disse Góes.

O secretário de Saúde, Juan Mendes, explicou que a expectativa é que inicialmente, entre 40 e 50 pacientes passem por procedimentos mensalmente.

“Estamos diminuindo o tempo de espera pela cirurgia, alguns que inclusive aguardavam atendimento através Programa de Tratamento Fora de Domicílio não precisarão mais sair do estado”, afirmou.