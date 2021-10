Cley Lunna volta aos palcos com canções internacionais e próprias

Show será resumo de fase vivida em Portugal

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O show Toda Gente marcará o retorno do cantor e compositor amapaense Cley Lunna às grandes produções pessoais do artista, no próximo dia 5 de novembro. A apresentação, que fará uma viagem por músicas internacionais, brasileiras e próprias, será num restaurante no Centro de Macapá, às 20h.

Além de banda, o cantor terá as companhias de Alan Yared e Nitai Santana. Cley Lunna vai cantar canções portuguesas, francesas, espanholas e brasileiras, além de composições próprias.

“Será uma retrospectiva do repertório que eu vinha trabalhando em Portugal, com um público que não gosta muito de baladas, mas adora um Belchior, Gonzaguinha e músicas de culturas de outros países”, resume o artista.

O show terá um gostinho especial para o cantor por dois aspectos: será a primeira grande produção particular dele na pandemia, e também a primeira após uma temporada de quase dois anos em Lisboa.

As mesas, vendidas a R$ 100, podem ser compradas pelo pix 96981255077. O local do show é um restaurante português na Avenida Raimundo Alvares da Costa com a Rua Manoel Eudóxio, no Centro de Macapá.

Abaixo, ouça a música De Vez.