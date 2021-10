Cocadas ao Sol: Livro sobre dramas sociais de Macapá vira e-book

A obra será lançada em versão virtual neste sábado (2), durante uma live

Um dos poucos livros lançados no Amapá durante a pandemia ganhou uma versão virtual. Cocadas ao Sol, do jornalista e escritor Júlio Miragaia, virou um e-book que será lançado neste sábado (2), às 18h, durante uma live no Facebook e Youtube do autor.

A apresentação da live será da atriz Hayam Chandra, e terá a participação do Coletivo Amazonizando, que fará performances juntando marabaixo a textos da obra, além do jornalista paraense Adriano Abbade e dos escritores amapaenses Paulo Tarso Barros, Pat Andrade, Lulih Rojanski e Thiago Soeiro.

O ilustrador do livro, Roberto Vanderley; a design Olívia Ferreira, a cantora e ativista cultural Heluana Quintas; o escritor cearense Alan Mendonça; e o mineiro Sérgio Fantini, também marcarão presença.

Cocadas ao Sol reúne 33 poemas e 3 contos que abordam questões sociais como a fome e o drama de meninos de rua em Macapá. A versão física do livro foi lançada no dia 25 de julho.

O e-book já pode ser comprado por R$ 20 clicando aqui.