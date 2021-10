Colisão de carro em árvore deixa 2 pessoas mortas e uma ferida

Acidente ocorreu na Rodovia Duca Serra, nas proximidades do residencial Amazonas, sentido Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Dois homens morreram e uma mulher ficou ferida após um acidente de trânsito, neste domingo (24), na Rodovia Duca Serra, em Macapá.

De acordo com informações repassadas por uma equipe do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE), o carro de passeio envolvido no acidente, modelo Fiesta, era ocupado por 8 pessoas.

Elas estariam numa sede de festas conhecida como Malocão do Pedrão, quando, ao amanhecer, por volta de 5h30, decidiram voltar para casa.

Já nas proximidades do residencial Amazonas, sentido Macapá, numa curva, o carro saiu da pista e chocou-se com uma árvore. Com a violência do impacto, os dois ocupantes que estavam no banco de trás, Gustavo Dias Palheta e Jhulian Almeida Duarte, morreram na hora.

Samu e Corpo de Bombeiros prestaram socorro às demais vítimas, entre elas, Vanessa dos Santos Silva, que foi socorrida em estado grave ao Hospital de Emergência do Centro de Macapá.

Os dois sobreviventes que permaneceram no local disseram que o motorista e mais dois passageiros do Fiesta fugiram do local antes da chegada da polícia. Além do excesso de passageiros, a suspeita é a de que o acidente foi motivado por embriaguez ao volante.

O laudo pericial da cena do acidente, que foi analisada por peritos da Polícia Científica será encaminhado à Polícia Civil, que vai assumir as investigações acerca do acidente.