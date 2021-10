Com atendimento social e estrutura moderna, Immes se prepara para 2022

Instituto do Melhor Ensino Superior de Macapá atende, além das atividades de formação dos seus acadêmicos, a milhares de pessoas de baixa renda da capital do Amapá.

Compartilhamentos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O Instituto do Melhor Ensino Superior de Macapá (Immes) abriu as portas para mostrar a estrutura moderna que montou, que atende às atividades de formação dos seus acadêmicos e, ao mesmo tempo, a milhares de pessoas de baixa renda em Macapá.

Sob o comando do doutor em educação Edgar Humberto de Paula, a instituição tem orgulho de apresentar as clínicas populares de odontologia, fisioterapia e o mais recente centro de imagens, com equipamentos de última geração.

“Aqui temos orgulho de que nosso acadêmico tem mil horas de aulas práticas, dando retorno à comunidade, fazendo atendimentos gratuitos com o que há de mais avançado em relação à equipamentos”, orgulhou-se o professor.

A unidade 2, que fica na esquina da Avenida Presidente Vargas e Leopoldo Machado é, na verdade, um grande centro de saúde. Pelos consultórios, as 60 baias de atendimentos odontológicos, passaram ao menos 25 mil pessoas entre 2019 e 2020.

Pensando nos desafios futuros e se preparando para o retorno presencial, conversamos com o professor Edgar Humberto.

Professor, com toda essa estrutura, qual a missão desta unidade do Immes?

Não só da unidade do Immes, mas dos cursos de uma forma geral o objetivo e a missão é fazer com que o cidadão esteja preparado para o atendimento aonde ele está inserido. A nossa expectativa é a preparação de uma forma competente, de uma forma estruturada e socializada para ser inserido no mercado.

O atendimento comunitário me parece um diferencial. Qual é a ideia?

Um dos diferenciais da instituição é esse atendimento social. O Immes vem fazendo isso desde a sua fundação e estamos aqui na unidade 2, são duas unidades, e tanto a unidade 2 quanto a 1 atendem a comunidade. Aqui nós temos atendimentos odontológicos, fisioterapêuticos, de imagem, tomografias, ressonâncias.

Sempre gratuitos?

A tomografia e a ressonância elas tem um custo, que eu o custo apenas dos insumos. Todos os outros são gratuitos. A sociedade passa por uma triagem no consultório de serviço social que está localizado no prédio 1 [Esquina da avenida Mendonça Júnior com Rua Jovino Dinoá], passa por uma triagem tanto dos assistentes sociais do Immes, quanto dos psicólogos, nós temos o núcleo de psicologia no Immes também, e aí eles são direcionados para os tratamentos que eles tem a necessidade.

Já aconteceu de vocês terem ex-alunos que seguiram para mestrados e doutorados e hoje trabalham na instituição?

Nós temos um acompanhamento do egresso muito efetivo, então a responsável pela clínica de serviço social é uma ex-aluna, a coordenadora do curso de nutrição é uma ex-aluna. Nós temos ex-alunos no curso de odontologia, nós temos ex-alunos no curso de engenharia florestal, e nós temos ex-alunos como funcionários colaboradores técnico-administrativos. A coordenadora pedagógica passou pela instituição. E não só os funcionários, mas os filhos dos funcionários, que tem o benefício de ter o acompanhamento acadêmico do Immes e hoje nós estamos recebendo esses filhos de funcionários como colaboradores.

E qualidade de formação, então?

É bem aceita no mercado, é bem aceita pelos seus colaboradores e pelos alunos.

E a expectativa para 2022?

A intenção é o Immes voltar às aulas presenciais no início de 2022. A gente volta agora com novas tecnologias educacionais. Aproveitamos esse período de pandemia para preparar os professores para essa nova realidade, então a gente chega agora com pedagogias ativas em todos os cursos.

Com a inauguração do núcleo de educação à distância, inclusive com suporte para os cursos presenciais, e a gente vai oferecer aos alunos, mesmo aos presenciais, o ambiente virtual de aprendizagem onde há interação com aluno, efetiva, independentemente de onde o aluno esteja localizado, na sua casa, no final de semana, tendo contato com todas as atividades acadêmicas. Isso passa a ser oferecido agora para o aluno, para o presencial, em 2022.

Além disso, o Immes vem com novidades de novos cursos para o ano que vem.