Com recurso recuperado de 2019, Macapá apresenta projeto do carnaval 2022

Verba é especifica para o carnaval, não pode ser utilizada em outro segmento. O planejamento foi apresentado à Liga Independente de Escolas de Samba do Amapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Assim como em grandes e tradicionais cidades carnavalescas, como Rio de Janeiro e Salvador, em Macapá, a prefeitura apresentou seu projeto para o carnaval e o desfile das escolas de samba em 2022.

O planejamento foi apresentado à Liga Independente de Escolas de Samba (Liesa), nesta quarta-feira (14).

O diretor-presidente da Macapatur, Benício Pontes, falou ao Portal SelesNafes.com sobre o projeto. Segundo ele, o aporte inicial será de R$ 1 milhão, que será utilizado na estrutura, escolas de samba, blocos e na Banda. O recurso, explicou Benício, foi recuperado de uma emenda do deputado federal Vinícius Gurgel (PL) e é do ano de 2019.

“Essa emenda havia sido perdida e nós conseguimos recuperar esse valor. É um recurso específico para o carnaval, que não pode ser utilizado em outro tipo de segmento, como a saúde ou combate à covid. É uma insígnia específica para esse tipo de evento. É um dinheiro que vem de fora para o Estado para fomentar o carnaval”, explicou Benício Pontes.

Segundo Pontes, a reunião foi produtiva e as escolas de samba animaram-se com a possibilidade da realização do desfile. Sobre a pandemia de covid-19, a Prefeitura Municipal de Macapá (PMM) disse já ter iniciado consultas aos órgãos de controle sanitário.

“Se Deus quiser, a gente está em fase final de pandemia. Caso seja liberado, caso ocorra o carnaval, nós já temos um planejamento para ser executado. Se não ocorrer, podemos tentar recuperar o recurso para o ano seguinte. Estamos conversando com os órgãos de controle, com o Ministério Público, iremos conversar com a vigilância em saúde, com as secretarias de saúde para ver se há a possibilidade de ocorrer o carnaval aqui em Macapá, como irá ocorrer no Rio e na Bahia”, explicou o gestor.

Setor de eventos

Segundo apresentou o diretor da Macapatur, o segmento de eventos foi um dos mais prejudicados pela pandemia de covid-19 e que o carnaval seria uma oportunidade de reaquecer o setor e, também, ao turismo.

“Nos últimos anos houve poucos desfiles em Macapá, o que é uma pena, porque o carnaval movimenta uma quantidade gigantesca de recursos, muitas famílias dependem dessa renda, muitos empreendedores ganham um a mais e é uma forma de fomentar e de trazer turistas para Macapá, porque é período de cidade cheia. Há pesquisas que apontam que já tivemos o 4º melhor carnaval do país e podemos sair na frente e atrair pessoas e recursos para nossa cidade”, finalizou Benício Pontes.