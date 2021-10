Comerciante é morto com 12 tiros durante o trabalho

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Um comerciante foi assassinado com 12 tiros, na noite desta terça-feira (5), na Rua Nova da Praia, no Bairro Fazendinha, zona sul de Macapá.

Segundo populares relataram a Polícia Militar do Amapá, o comerciante Sebastião do Socorro Sousa dos Santos, o Sabá, de 55 anos, estava trabalhando com a venda de produtos em seu mini-box, e a açaí em sua batedeira.

Em um determinado momento, ele foi para dentro de seu imóvel. Quando retornou, sentou em uma cadeira, acompanhado da esposa.

Três bandidos, que estavam em um carro preto, desceram e efetuaram uma série de disparos na região da cabeça e no peito de Sabá, que não teve reação. Sua esposa ainda conseguiu correr.

Os bandidos empreenderam fuga. Não se sabe se eles levaram algum pertence da vítima.

Militares de vários batalhões da PM iniciaram uma caçada na região para capturar os suspeitos. Câmeras de segurança devem ajudar na identificação dos bandidos.

Os moradores disseram ao portal SelesNafes.Com que o comerciante era querido na região, mas já tinha sido vítima de diversos assaltos.