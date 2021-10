Motorista de BMW tem prazo para indenizar filhos de chef de cozinha morto em acidente

Juiz disse no processo que Dawson Rocha foi intimado a recolher os valores, mas não se manifestou

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O juiz Antonio Ernesto Colares, da 1ª Vara Cível de Macapá, deu um prazo de 72 horas para que o comerciante Dawson Rocha comprove que começou a pagar o valor de um salário mínimo para cada um dos filhos do chef de cozinha Mickel da Silva Pinheiro, morto num acidente provocado pelo comerciante, em 2020.

Em junho, por meio de liminar, o magistrado determinou que Dawson pague dois salários mínimos, até o fim do processo, para os dois filhos de Mickel. Os advogados pedem que os filhos recebam os valores até completarem 25 anos. O pai dos meninos dirigia o Celta atingido pela BMW a 180 km/h conduzida pelo comerciante na Avenida Padre Júlio Maria Lombaerd, no Bairro Santa Rita, na madrugada de 15 de janeiro do ano passado.

Dawson foi preso em flagrante e ficou mais 3 meses na penitenciária do Amapá, cumprindo prisão preventiva no processo. A polícia afirma que o motorista estava sob efeito de álcool e cocaína.

Dawson Rocha foi intimado no dia 26 de agosto para fazer os pagamentos, mas não “cumpriu a obrigação e nem apresentou contestação”.

No último dia 14 de outubro, o juiz determinou que o comerciante comprove o pagamento de R$ 4,4 mil, referentes a setembro e outubro, sob pena de bloqueio de contas.

No mesmo acidente de janeiro, além de Mickel, a auxiliar de cozinha Rosineide Aragão também foi morta. Em setembro, a justiça decidiu que Dawson irá à júri popular pelas mortes.